Tutti a spasso fra ville e giardini. Sold-out all’ombra della Reggia. I tesori di Brianza puntano al record

Il sole bacia il tour ai Giardini reali a Monza, tutto esaurito per una delle chicche dell’edizione autunnale di Ville Aperte, che con un catalogo più ampio prova a superare il record dei 25mila visitatori dell’anteprima di primavera.

Più di 200 i gioielli a disposizione da ieri al 29 settembre in novanta comuni di cinque province: Brianza, Milano, Lecco, Como e Varese. Una corsa alla scoperta della bellezza in molti casi di proprietà privata, che la kermesse ha il pregio di mettere a disposizione del pubblico. Pienone per il grande classico nel capoluogo, la Reggia del Piermarini, che Maria Teresa d’Austria volle per dare un lezione ai banchieri proprietari di Villa Alari a Cernusco sul Naviglio, amata dal figlio Ferdinando D’Asburgo, viceré del Lombardo-Veneto e dalla moglie Beatrice d’Este. La madre era decisa a donarla alla coppia, ma la cifra che avrebbe dovuto sborsare - 40mila ducati per la dimora e 9.000 per il mobilio - era così alta che l’imperatrice ordinò la costruzione del sontuoso palazzo neoclassico simbolo della città. Gioiello amatissimo dai curiosi che ieri non si sono fatti pregare. Il programma dell’evento è ricco e affascinante, ci sono tanti altri tesori con cui lucidarsi gli occhi a Monza fra i quali la seicentesca Villa Mirabello, il museo del Duomo, la Casa degli Umiliati, la Biblioteca capitolare del Duomo, la torre longobarda. Anche in provincia l’offerta di questa edizione, intitolata “Trame di bellezza“, è completa e il debutto è stato all’altezza delle aspettative. Fra le prime mete, tornano Palazzo Arese Borromeo a Cesano, Villa Cusani a Carate e l’oratorio di Santa Maria Maddalena, la basilica di Pietro e Paolo e il battistero ad Agliate. Tante le proposte per i prossimi due weekend, nei quali Arcore calerà l’asso di Villa Borromeo, Bellusco incanterà il pubblico con il Castello da Corte, Barlassina richiamerà tutti a Palazzo Rezzonico, Meda a Villa Antona Traversi. Senza contare i bijou come la chiesetta di Santa Maria Maddalena a Camuzzago, il borgo belluschese, Villa Zari a Bovisio, Villa Tittoni a Desio, tappe fisse della manifestazione. Prenotazioni e dettagli sul sito villeaperte.info.