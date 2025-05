Il “Pianeta Azzurro” rinnovato. La scuola dell’infanzia cambia look

I bambini sono tornati a popolare e colorare tutte le aule del “Pianeta Azzurro”, la scuola dell’infanzia comunale di Regina Pacis: da qualche giorno sono finiti i lavori di riqualificazione iniziati nell’agosto scorso. Ieri l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Monza Paolo Pilotto, del vicesindaco Egidio Longoni e dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti. Ad accoglierli l’affetto dei bimbi, che hanno intonato un canto di benvenuto e inscenato una coreografia con cui hanno mostrato disegni raffiguranti le varie fasi dei lavori di ristrutturazione, fino a un piccolo plastico finale che raffigura la scuola rinnovata.

Si è trattato di un intervento importante, dal valore di 1.020.000 euro, che ha interessato due fronti distinti ma complementari: edilizia e impianti. Nel primo lotto, con un investimento da 600.000 euro, si è proceduto alla sostituzione di 1.300 metri quadri di pavimentazione, alla ritinteggiatura di 3.650 metri quadri di pareti e soffitti, al rifacimento del controsoffitto nella sezione Primavera e alla realizzazione di nuovi servizi igienici al piano interrato. Inoltre, sono state installate porte tagliafuoco, aggiornando l’edificio agli standard più recenti in materia di sicurezza.

Il secondo lotto, da 420.000 euro, ha puntato invece sull’efficienza energetica e sul miglioramento della qualità ambientale. Una nuova unità di trattamento dell’aria, un moderno impianto di climatizzazione e un sistema di rilevamento fumi assicurano oggi un comfort termico e ambientale ottimale. A questo si aggiungono l’adeguamento dell’impianto idrico-sanitario, la riorganizzazione dei locali deposito (divenuti laboratori motori e creativi) e l’installazione di scaldasalviette nei blocchi igienici rinnovati.

Il cuore del progetto, però, va oltre l’intervento. A renderlo speciale è stata la sinergia tra scuola, genitori, tecnici comunali e imprese, per cui la coordinatrice pedagogica, Teresa Felici, si è detta grata all’amministrazione. "Nei mesi scorsi – sottolinea il sindaco Pilotto –, abbiamo condiviso passo dopo passo l’avanzamento dei lavori con la comunità scolastica. Il dialogo e la fiducia reciproca sono stati fondamentali per cogliere i suggerimenti opportuni su come intervenire e affrontare con serenità un anno di cambiamenti".

Il rinnovato “Pianeta Azzurro” è solo uno dei tasselli di una più ampia strategia urbana. Sempre nella zona Est, sono appena terminati gli interventi alla scuola primaria Anzani (800mila euro) e i lavori di ammodernamento della scuola Citterio (400mila euro), mentre è in corso il rifacimento completo della scuola media Bellani (per 11 milioni di euro). In tutto, gli investimenti straordinari del Comune per le scuole superano oggi i 40 milioni di euro.