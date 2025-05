Palestra di via Monte Amiata più sicura e accessibile

Prosegue l’impegno del Comune nella riqualificazione degli impianti sportivi. È il turno della palestra di via Monte Amiata, nella scuola media Leonardo da Vinci. Costruita tra il 1977 e il 1979, la palestra è oggetto di un ampio piano di interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento dell’accessibilità. Già avviato con un primo lotto di lavori da 315.000 euro: nuovi servizi igienici accessibili alle persone con disabilità (sia per gli atleti sia per il pubblico), adattamento delle tribune per l’accoglienza di persone con disabilità, la creazione di una rampa esterna e di un nuovo ingresso per consentire l’accesso diretto al campo. La giunta ha approvato anche la progettazione per un secondo intervento di riqualificazione della palestra, valore di 860.000 euro: il piano prevede la sostituzione della pavimentazione del campo, l’installazione di nuovi serramenti a taglio termico e vetri di sicurezza, la modifica delle tribune con l’introduzione di barriere vetrate e sedute ribaltabili e la revisione dell’impianto di illuminazione, sia ordinario che di emergenza. L’intervento permetterà di ottenere il certificato di prevenzione incendi, necessario per l’esercizio dell’attività sportiva aperta al pubblico.

Dal punto di vista della sicurezza antincendio, sono anche previsti l’adeguamento della rete idrica interna, la realizzazione di un filtro a prova di fumo nel tunnel che collega la palestra al resto del plesso scolastico e la netta separazione dei percorsi tra pubblico e atleti. Rientra nel progetto l’installazione di un impianto fotovoltaico. In stesura il progetto esecutivo, inizio lavori per l’estate del 2026. "L’obiettivo dell’intervento – osserva l’assessore allo Sport, Viviana Guidetti - è garantire alla comunità scolastica e sportiva monzese un impianto moderno, sicuro, accessibile e sostenibile, in linea con gli standard più aggiornati, con l’ambizione di favorire la pratica sportiva quale strumento di crescita, inclusione e benessere per tutti. Uno sforzo, non limitato alla palestra di via Monte Amiata, ma a numerose altre palestre, fra cui quelle delle scuole Bellani, Tacoli, Ardigò e Zucchi".

Cristina Bertolini