La passione che ti cambia la vita. Prima l’azienda, ora il libro: "Le api? Magia da raccontare"

Una passione travolgente per le api e tutto il loro meraviglioso universo, al punto da convincerli a cambiare vita: chi meglio dei fratelli Gianluca e Beatrice Bollini (foto), da Limbiate, potrebbe fare da testimonial per la Giornata mondiale delle api, celebrata oggi in tutto il mondo? Fino a 6 anni fa, i due fratelli limbiatesi, all’epoca 30 anni lei, 25 lui, si occupavano di tutt’altro. Gianluca dopo il diploma allo scientifico lavora nella tabaccheria di famiglia, mentre Beatrice, laurea in marketing e comunicazione, lavora in una multinazionale. Poi Gianluca, trascinato dall’insistenza di un cliente di famiglia, si fa convincere a visitare un allevamento di api. È un colpo di fulmine: inizia a dedicarsi con passione a questa attività nella quale poi trascina anche la sorella maggiore, con la quale ha dato vita all’azienda agricola “Api su Ape”. Si occupano della produzione e vendita di miele, bomboniere, ortaggi, piccoli frutti, composte, cosmetici naturali e distillati. Hanno cominciato portando in giro i loro prodotti con una Ape car che ha dato il nome alla loro impresa, da un paio d’anni hanno aperto un piccolo negozio in centro a Limbiate.

Oggi pubblicano anche un libro per divulgare la cultura di questa attività antica, ma che diventa di grande attualità per l’allarme internazionale sul calo della popolazione di questi insetti fondamentali per l’intero ecosistema. "Le api sono importantissime da un punto di vista ambientale per il loro ruolo nell’impollinazione", spiega Beatrice Bollini. Che aggiunge: "Oggi più che mai le api si trovano a fronteggiare difficoltà crescenti causate da numerosi fattori come il cambiamento climatico, la presenza di nuovi parassiti e patogeni, la diminuzione delle risorse nutritive e la perdita di habitat e biodiversità. Per noi il 20 maggio è una giornata importantissima perché ci permette di sensibilizzare grandi e bambini. Dopo un lavoro di molti mesi siamo felici e orgogliosi di presentare “Il Mondo delle Api”, un racconto per bambini che spiega tantissime curiosità". "Dopo aver realizzato incontri negli asili e nelle scuole - le parole del fratello Gianluca - abbiamo deciso di scrivere questo libro. Un racconto semplice pensato sia per i più piccoli che per i bambini più grandi. Anzi, secondo noi è rivolto anche agli adulti". Un progetto 100% made in Limbiate perché per la realizzazione del libro Gianluca e Beatrice hanno coinvolto Laura Chiorlin, anche lei di Limbiate, designer della comunicazione e illustratrice. Sabato alle 15.30 nel negozio di “Api su Ape”, in via Fratelli Cervi 10, ci sarà la presentazione e la lettura del libro, già disponibile in vendita da oggi.