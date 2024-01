Tutte le promesse dell’atletica. Grande festa al Galà Fidal

Atletica in festa ieri al Teatro Villoresi di Monza per il Galà Fidal Milano (comprendente società di Milano, Lodi, ma soprattutto Monza e Brianza), la grande premiazione della stagione 2023 dell’atletica giovanile. È stata occasione per applaudire i piccoli campioni delle categorie ragazzi/ragazze (nati 2010/2011) e i cadetti/e (classe 2008/2009): 118 atleti di 38 società e i premi di tecnico dell’anno, giudice di gara e dirigente. Per le società sono state premiate le prime 6 classificate dei trofei “Corrinstrada” e “Cesare Brambilla”, ospiti d’onore l’atleta olimpica di marcia Valentina Trapletti (Cs Esercito) e l’ostacolista azzurra Linda Olivieri (Fiamme oro).

Tante le società brianzole sul podio: Atletica Monza, Atletica Concorezzo, 5 Cerchi Seregno, Athletic club Villasanta, Atletica Sovico, Atletica Cesano Maderno, Pmb Bovisio Masciago, Atletica Desio. Fra i premiati Giulia Sironi, 13 anni, monzese, medaglia d’oro nel salto triplo, ma bravissima anche nel salto a ostacoli e nel salto in alto. "Le scuole sono il miglior traino per le attività sportive - fa osservare Paolo Galimberti, dirigente Atletica Monza e presidente Fidal Milano - a questa età non si cerca il risultato, ma si preparano gli atleti su più discipline, per avere risultati migliori nel tempo". Presenti le assessore Arianna Bettin (Cultura e Parco e Villa) e Viviana Guidetti (Sport e impianti sportivi). L’assessora Bettin si è detta molto vicina ai giovani atleti, da ex atleta Geas (Sesto), campionessa italiana di atletica indoor 60 metri. Ha ricordato come lo sport le abbia insegnato impegno e costanza, portati poi nel lavoro e in politica. L’assessora Guidetti ha accennato alla riqualificazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini che ha aperto il cantiere nei giorni scorsi e avrà un anello di atletica di 400 metri e sei corsie, l’unica pista monzese di dimensioni regolamentari.