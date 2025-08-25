Tutta la bellezza di Besana in un sito. Il sogno greenway finisce in rete

Pedalare è bello, ma chi vuole scoprire tutti i tesori della città ora può farlo comodamente anche da casa, seduto al computer. La Greenway, infatti, ha il suo sito ufficiale. Non regalerà le stesse emozioni che prova chi si sposterà personalmente sul territorio, ma è comunque uno strumento utile. Un tassello in più per valorizzare il lavoro fatto dall’Amministrazione comunale che, negli anni, ha sempre sognato di poter realizzare la Greenway.

È il grande progetto dedicato alla mobilità dolce e sostenibile, che mette in connessione tutte le frazioni cittadine. Un percorso alternativo alle solite strade frequentate anche dalle auto. Besana in Brianza ha uno dei territori più vasti dell’intera provincia, detiene con ogni probabilità il primato di essere il comune più green per il suo enorme patrimonio verde, ma è anche ricca di storia. Insomma angoli da scoprire per tutti i gusti. Proprio per questo motivo il sindaco Emanuele Pozzoli ha creduto fin da subito in questa idea e ha deciso di riservarle uno stanziamento da record: 5 milioni di euro, importo superiore a qualsiasi altro investimento effettuato nel territorio cittadino. È stato possibile grazie ai fondi del Pnrr. Il risultato è notevole. Può solo essere arricchito successivamente, ma offre già un ottimo punto di partenza. In tutto sono a disposizione otto itinerari, tutti ben descritti e documentati nel sito. Variano dai 2 agli 8 chilometri, sono percorribili non solo da pedoni e da ciclisti, ma anche da carrozzine. Il progetto ha avuto un occhio di riguardo per l’inclusività. Chi lo vuole percorrere per scoprire il territorio, ha soltanto l’imbarazzo della scelta. Qui sono notevoli i beni naturalistici: non solo il ciliegio secolare finito a più riprese anche sulle reti nazionali e meta di “pellegrinaggio“ di tanti curiosi nel periodo della fioritura, ma anche gli alberi monumentali, il belvedere di Cazzano, i parchi, il sasso di Guidino. E, soprattutto, ci sono anche beni architettonici. Le ville di Besana sono conosciute anche oltre confine, ma si può dedicare attenzione anche alle chiese, ai resti del castello, alla casa di don Carlo Gnocchi.

La Greenway, tuttavia, non ha solo una funzionalità turistica. Ha anche lo scopo di garantire spostamenti protetti a chi si muove a piedi o in bicicletta. Anzi, la speranza è quella di poter ridurre in questo modo anche il traffico veicolare. Più sicurezza (per esempio la Greenway può essere utile anche per raggiungere le scuole) e, invece dello smog, si può respirare quell’atmosfera di fascino che Besana è in grado di offrire in tutte le stagioni dell’anno a residenti e visitatori.

