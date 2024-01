Turismo e show, il circuito fa girare 473 milioni

Sulla Formula 1, parole del presidente del circus Stefano Domenicali, "c’è una grande attenzione da parte del mondo dell’intrattenimento. Abbiamo bisogno che la gente si possa divertire prima e dopo gli eventi in pista". La F1 oggi è anche lifestyle, musica, moda. "Oggi ci si dimentica che la F1 è la piattaforma di business probabilmente più importante che c’è nel mondo, dove ci sono le più grandi aziende del pianeta". Un mondo che ha un imponente impatto economico. Soltanto il Gp d’Italia a Monza produce un valore di 473 milioni di euro: 143 di ricadute immediate sul territorio, 80 sul sistema produttivo italiano, 50 milioni come brand e 200 milioni come valore mediatico. Una macchina in grado di attirare in un weekend oltre 300mila tifosi provenienti per il 43% dall’Italia e il restante 57% dall’estero, con una spesa media di 1.255 euro (431 euro direttamente in circuito tra biglietto, cibo e merchandise, 824 euro per viaggio, hotel e shopping) per un soggiorno di tre notti.

Del resto "l’autodromo è un’eccellenza nazionale che, insieme alla Villa Reale, rappresenta un asset fondamentale in grado di garantire ricadute positive sull’economia e sulla vitalità del territorio e delle imprese", sottolinea Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. E per il futuro "l’obiettivo – l’impegno del numero uno di Aci, Angelo Sticchi Damiani – è di riuscire a prolungare il soggiorno dei tifosi. Siamo anche partner del ministero del Turismo e vorremmo che il Gran premio diventasse una occasione per attirare sempre più turisti e per periodi che vadano ben oltre il fine settimana di gara".

M.Galv.