Il cane finisce in acqua, il padrone si tuffa e lo recupera ma non risale. Salvato con una corda

Monza – Il cane era scivolato in acqua, rischiava di annegare, e allora il suo padrone si è buttato immediatamente nel canale per salvarlo. Solo che poi non riusciva più a risalire. Momenti di panico oggi, martedì 23 maggio, nel primo pomeriggio lungo il Canale Villoresi.

Gesto d’istinto

Sono quasi le 13.30 quando un monzese di 38 anni sta passeggiando lungo le sponde del canale assieme al suo cane. L’animale, però, a un certo punto scivola e finisce in acqua. Saprà nuotare? Riuscirà a cavarsela? Le incertezze sono troppe e il suo padrone non ci pensa su due volte a gettarsi in acqua per salvare il suo fido compagno.

Ce la fa, il cane viene fatto risalire all’asciutto. Quello che però il suo padrone non aveva probabilmente calcolato è che a questo punto è lui a non riuscire a riguadagnare la riva e a risalire. La paura aumenta.

Soccorritore soccorso

Per fortuna, ad assistere alla scena, ci sono alcuni passanti che stavano camminando pure loro lungo le sponde del canale, all’altezza di via Ferraris. Ci pensano loro a dare immediatamente l’allarme e a chiamare ambulanza, polizia, carabinieri, e soprattutto pompieri. Nel frattempo però occorre sincerarsi che l’uomo in acqua non venga trascinato via dalla corrente, sempre molto insidiosa nel Villoresi. E qualcuno riesce a procurarsi una corda e a lanciarla all’uomo.

Aggrappato alla corda, il 38enne viene riportato sulla terra ferma dai passanti che gli avevano dato una mano, ancora prima che arrivino i pompieri. A quel punto gli operatori sanitari inviati con ambulanza e auto medica dal 118 lo hanno trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per accertamenti. Per sua fortuna, nulla di grave. Nulla di rotto. E neppure per il suo cane, visitato da un veterinario, con cui è riuscito a tornare a casa con un sospiro di sollievo.