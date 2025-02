Monza, la tengono al telefono 40 minuti mentre le svaligiano la casa: due in manette

Monza, 19 Febbraio 2025 – Ha tenuto per 40 minuti una donna di 85 anni al telefono mentre il complice riusciva a farsi aprire la porta dell'appartamento dell'anziana e la metteva a soqquadro, portandosi via un cofanetto con dentro monili in oro ed orologi.

Ma un vicino di casa ha segnalato un'auto sospetta alla Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza e la Polizia è riuscita ad arrestare una coppia di truffatori. E' successo lo scorso sabato verso le 17 dove all'ingresso pedonale di un condominio c'era la vettura con una donna vicino all’auto che con atteggiamento vigile controllava le aree circostanti e all'arrivo della volante è uscito un uomo che, pur riuscendo a salire sull’auto e ad avviare il motore, è stato immediatamente bloccato dai poliziotti e ha tentato di disfarsi di un telefono cellulare dove era in corso una telefonata tramite whatsapp.

La coppia aveva il cofanetto con i gioielli poi riconosciuto dall'anziana e nel portafogli ben ripiegati 680 euro di denaro contante in banconote di diverso taglio. Gli agenti sono poi risaliti alla 85enne che abita nel palazzo, che ha raccontato come poco prima si era presentato alla sua porta un uomo di corporatura robusta, con cappello nero ed occhiali da sole, che con futili motivi era entrato dentro la sua abitazione, trovata con cassetti ed ante di armadio aperti e con il contenuto riversato in terra. Nell'appartamento dell'anziana il telefono aveva ancora la cornetta alzata, con una conversazione attiva da circa 40 minuti.