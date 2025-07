Obiettivo Eccellenza. Il Lesmo fa sul serio

Nella stagione appena conclusa si può dire che il Lesmo abbia preso le misure al vertice della classifica. Il quinto posto finale non ha dato l’accesso ai playoff per la “forbice” troppo aperta sul Seregno, secondo. Ora il club ci riproverà con lo stesso direttore sportivo (Marino Fumagalli) ma con un allenatore diverso perché al posto di Agostino Mastrolonardo è arrivato dalla Lentatese Simone Fossati. Che avrà a disposizione una squadra forte. Già confermare in attacco Nicolò Lolli, 50 gol in due anni (a Lesmo e prima a Brugherio) più i vari Riccardo Galbiati e Simone Fumagalli a centrocampo e Daniele Maino, Emanuele Colombo e Matteo Cereda in difesa è un ottimo punto di partenza. Poi c’è il mercato in entrata. L’ultimo in ordine di tempo è l’ingaggio di Gabriele Buzzi, portiere classe 2006, formatosi nel settore giovanile della Tritium e ultimamente nella Primavera della Giana. In difesa si punta sull’esperienza di Luca Dugnani (foto a sinistra) che il direttore Fumagalli ben conosce per la sua lunga militanza nella Vis Nova. Poi la fedeltà a mister Fossati prima a Lissone e l’anno scorso a Lentate. Dietro si va sul sicuro con Luca De Lisio (foto a destra) anche lui un ex Vis Nova, con la vittoria dell’Eccellenza nel 2020. Gli ultimi quattro campionati li ha giocati alla Manara. Tante novità a centrocampo. Mattia Beretta (2002) era alla Concorezzese ma si forma alla Tritium; poi Olgiate, Ronco e Vibe. Alessandro Colombo dopo quattro anni ad Arcore si sposta di pochi chilometri; è un prodotto del settore giovanile dell’Olginatese con cui si laurea anche campione italiano Allievi e gioca in Eccellenza e in D con la prima squadra. Sugli esterni agiranno Riccardo Ippolito e Gabriele Parravicini. Il primo gioca nelle giovanili del Monza, nel 2022/23 addirittura in C col Sangiuliano, poi tanta serie D a Caravaggio e Brusaporto, l’anno scorso era a Codogno. Potenzialmente un altro crac per la Promozione. Parravicini invece segue Fossati da Lentate. Bel colpo anche in attacco con Gabriele Schiavo (2001) che cresce nella Tritium e arriva fino alla D, poi Casati, fino a maggio era all’Ausonia.