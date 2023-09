Tromba d'aria a Bernareggio: scuola dell'infanzia chiusa, danni e volontari al lavoro

Conta dei danni a Bernareggio dopo la tromba d’ara di venerdì pomeriggio. Tetti scoperchiati, alberi caduti, in pochi minuti in centro si è scatenato l’inferno.

Il sindaco Andrea Esposito ha chiuso la scuola dell’infanzia Rodari: "Purtroppo – spiega –, non ci sono le condizioni di sicurezza", spiega l’ordinanza che ha messo la scelta nero su bianco. "Dobbiamo tutelare i piccoli e il personale", sottolinea il primo cittadino, da lunedì scatterà lo stop al servizio in via Morselli, fino a quando la situazione non rientrerà nella norma. Problemi anche all’auditorium, un evento in agenda l’altra sera è stato cancellato, e al Municipio.

Il Comune sta raccogliendo le segnalazioni, il modulo è a disposizione sui canali dell’amministrazione.

Ieri mattina, il sindaco Esposito e un gruppo di volontari hanno ripulito le vie più colpite dal maltempo. Sono stati chiusi anche il Parco Unità d’Italia in Via Prinetti e quello in via Giovanni XXIII. Lungo la provinciale che attraversa il paese restano i segni di alberi caduti e danni alle recinzioni.

Bar.Cal.