La rivoluzione delle strisce blu a Monza: stop al pagamento serale e agevolazioni per i lavoratori

Monza, 31 maggio 2025 – Quella in corso a Monza non è una semplice aggiunta di parcheggi a strisce blu. È un cambio di visione politica, che la giunta spiega di aver adottato per mettere ordine alla viabilità e attuare una seria azione di contrasto all’inquinamento. Senza però rimanere insensibili alle istanze dei cittadini. Proprio per questo ieri il vicesindaco e assessore al Bilancio, Egidio Longoni, e l’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà, hanno annunciato – in un incontro alla sede del Pd di via Arosio – novità che vedremo a partire da giugno. “Per quanto riguarda la nuova Zpru Villa Reale (attiva dal 3 giugno) abbiamo deciso di eliminare il pagamento dopo le 20 – spiega l’assessora Zappalà – e stiamo ultimando i dettagli di nuove convenzioni tra Monza Mobilità e gli esercizi commerciali per permettere ai lavoratori abbonamenti con tariffe agevolate e valevoli anche sabato e domenica. Abbiamo deciso poi di venire incontro anche ai residenti del centro. Con il loro abbonamento annuale di 150 euro potranno parcheggiare anche in Zpru Villa Reale, dove invece i residenti pagano solo 25 euro all’anno”. Giugno, per le agevolazioni, sarà ancora un mese cuscinetto. La partenza effettiva si prevede da luglio.

“Sono in corso le interlocuzioni con le associazioni di categoria – prosegue l’assessora –. Ciò che vogliamo far capire è che non c’è un intento vessatorio nei confronti dei cittadini e di chi lavora, ma anzi la volontà di venire incontro”. La ratio dei nuovi stalli blu, chiarisce, sta nel fluidificare il transito dei veicoli, laddove ci sono i maggiori problemi di traffico e inquinamento. Poi sulle accuse, da parte dell’opposizione, di aver trovato un modo di fare cassa: “Le previsioni in entrata per le strisce blu sono infinitamente più basse dei nostri investimenti sulla mobilità – risponde l’assessora –. Solo per le manutenzioni stradali straordinarie, quest’anno abbiamo investito 400mila euro in più rispetto a prima”. “Noi spendiamo 7/8 milioni all’anno per mobilità e strade – rincalza l’assessore al Bilancio, Longoni –, e dai parcheggi ce ne derivano circa un milione e mezzo, considerando che molte risorse vengono drenate su Monza Mobilità. Non vogliamo fare cassa, ma mettere delle regole, innanzitutto per tutelare i cittadini monzesi e rendere più tranquillo il girare in auto in città. Non dimentichiamo - prosegue -, che per i monzesi i primi 59 minuti di sosta sulle strisce blu sono gratuiti con l’app Monza Mobilità e che i parcheggi in struttura gestiti dal Comune, ancora poco usati, costano la metà dei silos privati”.