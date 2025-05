La mappa delle strisce blu si allarga. Sosta a pagamento oltre il ’Re de Sass’

Si allarga la mappa delle strisce blu. A partire dal 3 giugno sarà operativa la nuova Zpru 5 (Zona a particolare rilevanza urbanistica), che interesserà l’area compresa tra il centro città e la Villa Reale. La misura rappresenta la prosecuzione di quanto avviato lo scorso marzo, con l’introduzione della sosta a pagamento nelle vie Boccaccio, Petrarca e in viale Regina Margherita.

Otto le strade coinvolte nella nuova tranche: via Chiesa (ambo i lati), via Bianchi, Parini, Dante Alighieri e Sacconi (tutte sul lato dei civici dispari), via Verdi e Matteo da Campione (lato civici pari), oltre a vari tratti di via Grossi. I lavori per l’adeguamento della segnaletica inizieranno già dalla prossima settimana. I nuovi stalli saranno attivi tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il costo orario sarà di 1.20 euro per le prime tre ore, che salirà a 2.20 euro per le successive. La tariffa minima sarà pari a 60 centesimi, con possibilità di forfait giornaliero a 11 euro. La fascia serale, dalle 20 alle 24, resterà gratuita per tutta l’area della Zpru 5, comprese dunque le vie Boccaccio, Petrarca e viale Regina Margherita. Per i residenti, restano le agevolazioni previste: 59 minuti gratuiti al giorno, accessibili tramite l’app Monza Mobilità, e, per gli abitanti delle vie interessate, la possibilità di richiedere un pass annuale al costo di 25 euro, legato a una sola targa. Confermati anche gli abbonamenti mensili per soste ricorrenti: 40 euro per i residenti, 50 per i non residenti, validi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Nessuna variazione invece per i veicoli al servizio di persone con disabilità, che continueranno a sostare gratuitamente.

Il piano parcheggi della giunta, nato con l’obiettivo di "aumentare la rotazione e ridurre il traffico veicolare", prevede già per quest’anno, c’è l’estensione della tariffazione nella zona dell’Ospedale Vecchio, tra via Solferino, Prina e Volta, e la futura attivazione della Zpru 6, nei quartieri San Gerardo e Borgo Bergamo. In quest’ultima area, diversamente dalla Zpru 5, anche la fascia serale resterà a pagamento, con tariffe orarie specifiche ancora da definire.

