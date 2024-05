Tributo agli 883. E per i bimbi la pista dei quad

Le canzoni degli 883 e di Max Pezzali in un tributo fedelissimo all’originale. E poi la babydance per i più piccoli, una pista di quad per i bambini e un concorso canoro che avrà tra i giudici il cantautore brianzolo Gatto Panceri, oltre alla presenza degli Anagrammi, la band del PoreCast, il podcast live di Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo. Sono le iniziative che daranno il via questo weekend all’E...state a Carate, la rassegna organizzata da Comune e Pro Loco in Villa Cusani. Si partirà oggi alle 20 con la babydance di Superanimazione, mentre alle 21 spazio al concerto dei Rotta x casa di Marx, tribute band che proporrà un omaggio alla musica degli 883. Domani si comincerà alle 16 con l’apertura di una pista per quad per i bambini dai 4 ai 12 anni; la sera di nuovo babydance e alle 21 le selezioni del concorso canoro “Carate in canto“, in cui si confronteranno gruppi, solisti e cantautori: l’evento è realizzato in collaborazione con Vibe Music e con la web radio Deejay Fox radio station. Ad arricchire la serata ci sarà la band Gli Anagrammi di Giacomo Poretti. Domenica dedicata ai bimbi con la pista quad aperta dalle 15 e alle 20.