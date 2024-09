Trenta proposte per una Junior Fest. Laboratori e spettacoli green dedicati a famiglie e bambini

Appuntamento domenica 29, con la Junior Fest, una giornata interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, nel pieno rispetto dei luoghi del Parco. La manifestazione abbraccia, oltre al Parco, diversi luoghi della città. "Abbiamo pensato di condensare gli eventi per i più piccoli in un solo giorno – dice Cristina Sello (nella foto), presidente del Comitato promotore – per agevolare le famiglie che vengono da fuori Monza".

Sono 30 le proposte tra laboratori, spettacoli, visite guidate, esperienze sensoriali dedicate ai più piccoli, alcune solo per loro, altre che richiedono la presenza dei genitori. A Villa Mirabello si terrà il laboratorio di falegnameria “Il Tarlo“, tutto il giorno, dalle 9. Dalle 10 a Villa Mirabello ci sarà il Book Corner con Brianza Biblioteche, alle 10.30 lo spettacolo “Wonder me“, per i bimbi 1-3 anni (alle 15 per i più grandi di 3- 6 anni). Alle 16, all’Agorà Mirabello, l’incontro con Simona Maspero per scoprire gli animali che vivono nel Parco. In tema di sostenibilità e inclusione delle diversità, anche quest’anno il Festival del Parco ospita “Entra in Gioco“, evento organizzato dal Comune di Monza, con la partecipazione delle cooperative sociali e delle associazioni sportive e del tempo libero: un appuntamento che promuove l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità e delle loro famiglie. Sabato 14 settembre, alla Cascina del Sole, un intero pomeriggio dedicato alla cultura delle convivenze e delle differenze con laboratori, sport, giochi, incontri, dibattiti, e la musica e la poesia del cantautore Marco Zungri e il chitarrista Cristiano Gallian.

Nella stessa giornata si terrà l’incontro dedicato al turismo responsabile, con Vincenzo Conese, rappresentante del Festival IT.A.CÀ, primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile, già premiato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’Onu per l’eccellenza e l’innovazione. Nell’organizzazione sono state coinvolte anche le scuole Olivetti, Mapelli, Borsa e i licei Nanni Valentini, Zucchi e Frisi.

C.B.