Treno deragliato. Il processo slitta a metà novembre

Slitta di altri 7 mesi, dopo essere già stato rinviato 9 mesi fa per lo sciopero degli avvocati, il processo sul treno fatto deragliare a Carnate: un procedimento che invece continua la sua corsa sui binari della prescrizione. Ieri al tribunale di Monza si è aperto il dibattimento che vede imputati di disastro colposo e lesioni personali colpose il capotreno, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentati depistaggio e frode in processo penale. Ma l’attuale collegio giudicante è destinato a cambiare perché dopo l’estate uno dei tre componenti lascerà Monza: così è stato deciso il rinvio quasi a metà novembre. Sono trascorsi quasi 5 anni da quel 19 agosto 2020 quando il convoglio Trenord 10767, proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Paderno Robbiate, giunto a fine corsa, si era rimesso in moto da solo perché gli addetti erano andati al bar. C’era stato un solo ferito lieve.

S.T.