Tre candidati si contendono Misinto. Piuri contro Salerno e Doninelli

A Misinto sono tre i candidati alla carica di sindaco che si sfideranno nelle urne il prossimo 8 e 9 giugno. Al sindaco uscente Matteo Piuri, che tenta il secondo mandato, proveranno a contendere il posto Antonio Salerno e Giuseppe Doninelli.

Matteo Piuri, 46 anni, operatore di polizia locale, è stato eletto sindaco nel 2019 dopo essere stato già consigliere comunale e assessore nella giunta guidata da Fabrizio Sala, che da qui ha spiccato il volo per diventare assessore regionale e oggi parlamentare di Forza Italia.

A sostenere Piuri c’è Nuovi Orizzonti, lista civica di centrodestra che raggruppa anche i simboli di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

"Ho maturato la consapevolezza di riuscire a gestire questo incarico pur gravoso, con senso di responsabilità e, soprattutto, con una grande passione", ha dichiarato Matteo Piuti, confermando la sua decisione di ricandidarsi.

"Sono convinto di poter continuare a lavorare bene per Misinto con una squadra motivata ed entusiasta, se i misintesi vorranno rinnovarci la fiducia – ha proseguito il sindaco uscente –. Il lavoro che abbiamo iniziato 5 anni fa deve continuare, abbiamo tanti progetti da portare avanti e pensiamo di essere la squadra di cui Misinto ha bisogno, perché fino ad oggi ci abbiamo messo il cuore, il tempo e la testa".

Sul fronte opposto lo sfida Antonio Salerno, 50 anni, funzionario comunale, alla guida della lista Insieme per Misinto, civica di centrosinistra.

"Mi candido a sindaco del Comune di Misinto perché vorrei rendere il nostro paese un luogo più aperto e più vivibile, che appartenga ai suoi cittadini", ha detto Salerno.

Per la sua azione amministrativa l’esponente del centrosinistra pone l’accetto sull’"ascoltare i bisogni e le esigenze di tutti i cittadini, risvegliando il senso civico di ognuno e la consapevolezza di far parte della comunità Misintese". Per questo motivo, aggiunge Salerno, "l’obiettivo prioritario di Insieme per Misinto sarà quello di sostenere tutte le forme di democrazia partecipativa".

In campo anche Giuseppe Doninelli, 58 anni, operatore di polizia locale ed ex assessore comunale di Misinto con la lista Nuovi Orizzonti, da cui si è allontanato e che oggi è alla guida della civica Amare Misinto.

La lista che lo sostiene, costituita da cittadini tutti alla prima esperienza nell’attività politica, punta ad essere "la voce del nostro paese per valorizzarne le risorse storiche, ambientali, umane ed economiche. Per dare prospettive di futuro alle nuove generazioni sempre più aperte all’Europa e al mondo, per migliorare la qualità della vita dei nostri bambini, delle famiglie e delle persone in fragilità".

"Non intendiamo stravolgere l’azione amministrativa dell’attuale maggioranza, ma renderla più efficace e più economica, puntando sui reali bisogni della cittadinanza", ha spiegato Doninelli motivando la sua candidatura.

Cinque anni fa qui fu un duello, che Piuri alla guida di Nuovi Orizzonti vinse con il 54,7 per cento delle preferenze sulla sfidante Luisella Monti di Insieme per Misinto.