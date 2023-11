Travolto sulla strada di casa. Gravissimo 13enne in bici

È stato investito da un’auto mentre in sella alla sua bicicletta si trovava a poche decine di metri da casa: gravissimo un ragazzino di 13 anni. Illeso il conducente della macchina che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Il terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Carate Brianza. La chiamata di intervento alla centrale operativa del 112 è arrivata intorno alle 17.30. In via Donizetti, in corrispondenza del numero civico 44, non molto distante dalla scuola media Dante Alighieri, sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, l’automedica partita di Monza e l’elisoccorso decollato da Milano, oltre ai carabinieri della Compagnia di Seregno e gli agenti della polizia locale di Carate. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’unica certezza, al momento, è che il ragazzino stava pedalando sulla via Donizetti quando è stato colpito dall’auto, una Dacia guidata da un uomo residente a Carate. Nell’impatto il tredicenne è stato sbalzato dalla sella e dopo un volo di alcuni metri è caduto violentemente sull’asfalto battendo la testa. L’automobilista si è immediatamente fermato per chiamare i soccorsi. L’allarme è scattato in codice rosso.

Le condizioni del giovanissimo ciclista sono apparse sin da subito molto serie tanto che i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è decollato da Milano per trasportare il ragazzo con la massima urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento, non è ancora chiara l’esatta dinamica dello scontro: i carabinieri della Compagnia di Seregno stanno raccogliendo tutte le informazioni utili, dal racconto del giovane automobilista alla testimonianza dei passanti. Non è escluso che sul luogo dell’investimento possano essere puntate anche delle telecamere che potrebbe aiutare nella ricostruzione. La famiglia del tredicenne - che è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita -, appena è stata informata dell’incidente, si è precipitata a Bergamo.