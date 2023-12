Travolto da un pirata. Salvato dal suo labrador

Stava passeggiando con il suo Labrador per strada. Il solito tragitto, da casa a Giussano verso Verano Brianza. Ma in via Comasina è stato travolto da un’auto pirata. Sbalzato a lato della strada, finito in mezzo all’erba alta. Lui e il suo cane. Agostino Gualdi, 65enne originario di Bergamo da oltre 10 anni trasferitosi a Giussano con la compagna, ha perso i sensi. Invece il cane, ferito, è tornato a casa da solo. Facendo scattare l’allarme. E salvando la vita al suo padrone, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale milanese di Niguarda. E ora è caccia all’automobilista che è fuggito senza prestare soccorso. L’investimento è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14. Agostino Gualdi era uscito di casa con il cane. Lo faceva spesso. Sempre lo stesso itinerario, tra Giussano e Verano. In via Comasina, non lontano dalla grande rotonda del McDonald’s, l’uomo e il cane sono stati colpiti da un’auto. Scaraventati a lato della strada. Il padrone è finito tra l’erba alta a lato della strada, in una posizione non visibile dagli altri automobilisti di passaggio. L’investitore, secondo quanto raccolto dai carabinieri della Compagnia di Seregno, sarebbe sceso, giusto il tempo di dare un’occhiata in giro e poi sarebbe risalito in auto per proseguire la sua corsa.

Alcuni testimoni avrebbero notato solo una macchina “scura“ fermarsi dopo aver urtato un cane e poi ripartire. Il Labrador, ferito, è riuscito comunque a tornare a casa, ripercorrendo lo stesso percorso fatto con il suo padrone. Quando i famigliari del 65enne lo hanno visto rientrare da solo e ferito, hanno subito capito che fosse successo qualcosa di grave. Conoscendo anche loro le abitudini dell’uomo, si sono incamminati ripercorrendo l’itinerario a piedi. Arrivati in via Comasina hanno notato il corpo del 65enne in mezzo all’erba. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. L’uomo è stato portato in codice rosso al Niguarda dove è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma alla testa e diverse fratture. Allo stesso tempo sono scattate le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del pirata della strada, anche se sul luogo dell’investimento non ci sono tracce utili né ci sarebbero telecamere attive nella zona.