Trasporto anziani e Covid La Navetta inaugura il suo nuovo deposito

L’apertura della nuova area autorimessa per i mezzi dell’associazione La Navetta è stata occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno operato in paese, ricordando la drammatica esperienza della pandemia nella giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid. Il sindaco di Cogliate Andrea Basilico ha iniziato così il suo intervento davanti al nuovo parcheggio riservato per i mezzi dell’Associazione La Navetta, che da 12 anni si occupa di garantire il trasporto di anziani e disabili in centri di cura, ospedali, ambulatori. "Una media di oltre 10 servizi al giorno, oltre 38.000 servizi effettuati in dieci anni" ha ricordato il presidente dell’associazione Adriano Agazzi.