Tragica inversione sulla Provinciale Con la moto contro un furgoncino

di Barbara Calderola

Tragedia sulla Sp 13 a Caponago: un motociclista brianzolo è morto all’ospedale San Gerardo di Monza dopo lo schianto contro un furgone lungo la Provinciale killer. È successo tutto giovedì pomeriggio intorno alle 17.30, prima della deviazione per Pessano con Bornago. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Vimercate, la vittima - Paolo Valtorta, 65 anni di Sovico - in sella alla propria Suzuki GS K 1000, stava sorpassando la colonna di auto dell’ora di punta quando è andato a sbattere contro un Fiat Doblò. Pare che il conducente del furgoncino fosse impegnato in una inversione di marcia, manovra vietata in quel punto. Ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ci sono diversi aspetti da chiarire. I soccorsi sono scattati subito, tuttavia le condizioni del ferito sono sembrate immediatamente molto gravi. L’impatto è stato violento. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Monza. I medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi. Sull’asfalto, i resti della moto, il bauletto portaoggetti saltato dopo lo scontro e il bolide contro il guardrail, destinazione finale della sua ultima corsa. Si allunga così la scia di sangue sulle strade della Brianza, dopo la strage di ragazzi della settimana scorsa. Il dolore per la morte di Beatrice Zaccaro, la 17enne di Cantù caduta dallo scooter a Seregno guidato da un amico sedicenne, è ancora vivo e c’è già un’altra croce da aggiungere alla lista. Un altro motociclista - la categoria più a rischio insieme ai pedoni e ai ciclisti sulle strade - che non ce l’ha fatta e che lascia famiglia e amici nello sgomento.