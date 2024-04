Traffico spaccatimpani. Rumore fuori norma per tremila. A Desio si corre ai ripari

Oltre tremila desiani sono esposti a rumori provocati dal traffico, sia di giorno sia di notte, oltre i limiti di legge. Per questo, il Comune di Desio ha deciso di mettere in campo un Piano di azione specifico per gli anni dal 2024 al 2029 che impatti sulle sei arterie per le quali il traffico veicolare annuo è superiore ai tre milioni di mezzi.

Si tratta della dorsale via dalla Chiesa, via G. Rossa, via San Giuseppe; di via Milano; il tratto via Ambrosoli e via Maestri del Lavoro; via Tagliabue; viale Sabotino; e via per Cesano Maderno. Qui, insieme a una società specializzata, è stata avviata una capillare mappatura acustica e poi sono stati elaborati gli interventi viabilistici per poter ripristinare le condizioni di quiete per le orecchie dei residenti.

Oltre che abbattere - altro obiettivo fondamentale, correlato - il tasso di incidenti. Confidando nella diffusione nei prossimi anni dei veicoli elettrici ed ibridi, sono stati studiati diversi ulteriori interventi di mitigazione acustica. Per quanto riguarda via Milano, via Sabotino e via Ambrosoli, le novità arriveranno con la metrotranvia. "Il tracciato della metrotranvia – è spiegato nel piano – comporterà un restringimento della sezione stradale di via Milano che vedrà la realizzazione di due carreggiate divise alla mezzeria dal tracciato della metrotranvia. La riduzione della sezione stradale porterà ad una diminuzione della velocità dei veicoli e quindi una riduzione delle emissioni rumorose". Il progetto prevede inoltre la realizzazione di rotatorie che porteranno ad una riduzione delle velocità di percorrenza dagli attuali 50 a 40 chilometri orari in prossimità di queste. In via Dalla Chiesa, via San Giuseppe, "i prossimi anni vedranno la realizzazione del tracciato di Pedemontana. Il compimento dell’opera comporterà una diminuzione del traffico di attraversamento nelle direzioni est-ovest in particolare per quanto riguarda i veicoli pesanti, con un alleggerimento sulla rete stradale comunale e la conseguente riduzione delle emissioni di rumore". In via Guido Rossa gli interventi da prevedere riguardano la riduzione della velocità a 40 chilometri l’ora nel tratto tra la curva a Nord della rotatoria con via San Giuseppe e la rotatoria stessa. Via Tagliabue è la strada cittadina più trafficata con 5 milioni di veicoli l’anno. "Presenta diversi residenti esposti a rumore ed è interessata da un’elevata incidentalità sotto forma di investimento di persone – si legge nel Piano –. Gli interventi da prevedere riguardano dunque la riduzione della velocità di percorrenza a 30 chilometri orari su tutta la tratta tramite l’installazione di segnaletica e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, luminosi o semaforici. Gli interventi porteranno ad una riduzione stimata dei livelli sonori compresa tra 2 e 3 decibel".

Infine, in via Per Cesano gli interventi riguardano la riduzione della velocità di percorrenza attraverso la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante rialzo e segnaletica luminosa che porteranno ad una riduzione di 1 decibel. Gli interventi porteranno alla riduzione del 18 per cento dei cittadini esposti sopra a 55 decibel, passando dagli attuali 3.956 a 3.249 unità. Relativamente al solo periodo notturno si otterrà una riduzione degli esposti del 22 per cento, passando dalle attuali 2.593 persone esposte al di sopra di 50 decibel in periodo notturno alle 2015 previste con l’attuazione del piano. Per la realizzazione del Piano il Comune stanzierà 3,8 milioni di euro.