Traffico, semafori e parcheggi? Ci “pensa” l’Intelligenza Artificiale

Monza – Ridurre il traffico veicolare monzese, dato il contesto metropolitano e la mole di spostamenti che avviene ogni giorno da e nella città, non è impresa da poco. Ora la giunta comunale proverà a farlo grazie all’aiuto dell’Intelligenza artificiale. Il Comune ha appena vinto infatti il bando regionale per il progetto Samu (Sistemi adattivi per monitoraggio e gestione della mobilità urbana), grazie al quale Monza ospiterà a breve una centrale di monitoraggio e gestione della mobilità urbana e strumenti innovativi con l’obiettivo di rendere più efficiente il traffico in città attraverso l’utilizzo di software di analisi dei flussi veicolari e intelligenza artificiale. L’innovazione sarà possibile grazie al contributo regionale a fondo perduto di 2 milioni e mezzo di euro, che rappresentano una quota significativa ottenuta da Monza, considerando che il bando regionale aveva una disponibilità finanziaria complessiva di 25 milioni.

Il progetto - che è anche parte del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune - prevede nello specifico la realizzazione di una centrale di monitoraggio e gestione della mobilità urbana che raccoglie e integra i dati provenienti dalle Ztl, la gestione adattiva della rete semaforica (tramite sistemi di rilevazione del traffico che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale) e un indirizzamento tramite infoparking e via web, in tempo reale, ai parcheggi disponibili in città. Oltre a questi elementi di novità, una consistente parte del quadro economico è destinata alla sostituzione degli impianti semaforici, all’installazione di nuovi pannelli di infoparking e allo sviluppo e test della parte software.

La priorità è quella di rendere più rapidi e meno inquinanti gli spostamenti privati, per cui è anche previsto un potenziamento dei servizi offerti agli utenti da Monza Mobilità sia tramite applicazione mobile sia attraverso il portale web. Le innovazioni apportate dal Samu dovrebbero partire da inizio febbraio 2025, per avere uno sviluppo di circa 64 settimane e terminare quindi attorno alla metà del 2026. “Con l’ottenimento dei fondi per il progetto potremo compiere un passo rilevante verso nuove forme di gestione della mobilità, che passano attraverso l’analisi dei dati e l’ausilio dell’intelligenza artificiale per prevenire, oltre che contrastare, il traffico e la congestione delle strade nelle ore di punta – afferma l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà –. A lungo termine azioni di questo tipo potranno dare un contributo determinante al miglioramento della qualità dell’aria e, più in generale, della qualità della vita di tutti i cittadini”.