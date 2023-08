Trade, 100 dipendenti trasferiti a Usmate alla veneziana Koinè

Di tutt’altro tenore è il passaggio di mano di un altro call center brianzolo. Trade a Usmate da qualche giorno è entrato nella galassia della veneziana Koinè e con il trasferimento delle attività è avvenuto anche quello del personale, in blocco, 100 lavoratori specializzati nell’assistenza telefonica in campo finanziario. Il marchio si è portato in dote un portafoglio clienti da 3,5 milioni di euro.

L’operazione conclude un processo iniziato nel 2021 con la cessione di un ramo d’azienda dei monzesi, quello che forniva consulenza telefonica e web a Fineco. Ora i dipendenti sono stati assorbiti dal marchio veneziano, parte del Gruppo HCI che nel 2022 ha avuto un fatturato di 30 milioni di euro e che offre servizi a Bauli, Unipol Sai, Generali, De Longhi e Novartis. Solo l’anno scorso l’azienda ha gestito oltre 1 milione di contatti, 1,2 milioni di pratiche, 4 milioni di segnalazioni telefoniche e 300 mila via chat o email.

Bar.Cal.