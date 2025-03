Tra sport e inclusione. L’arte di Facciavista corre alla Stramilano

I giovani di Facciavista portano l’arte alla Stramilano di oggi con “Impronta del Runner”. Come un ponte tra sport e inclusione, alla kermesse arriva il progetto artistico realizzato dai ragazzi autistici. Grazie al sostegno di Banca Akros, ogni cliente della banca che parteciperà alla Stramilano riceverà in omaggio un quadro unico, simbolo dell’incontro tra sport, arte e inclusione. Per correre si usano scarpe e si lasciano impronte. "“Impronta del Runner” nasce dall’idea di catturare l’anima dell’atleta - spiega Matteo Perego, ideatore di Facciavista - attraverso un linguaggio artistico innovativo. Le opere sono realizzate utilizzando le suole delle scarpe da corsa come matrice per impronte uniche, trasformate in quadri originali con tecniche di grafica e pittura. Un gesto simbolico che trasferisce la fatica, la passione e l’energia della corsa in arte visiva, dando vita a un’espressione creativa autentica e coinvolgente".

"Con questa iniziativa – commenta Giuseppe Puccio, Direttore Generale di Banca Akros – volevamo trovare un modo per rendere concreto il motto che caratterizza Banca Akros: “Insieme ogni sfida è un’opportunità”. Abbiamo colto l’occasione della Stramilano, proprio come opportunità per sostenere, in collaborazione con la Fondazione Banca Popolare di Milano, l’impegno di Associazione Facciavista che da tempo svolge un’opera inestimabile in termini di inclusione, socialità e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie". Facciavista, associazione impegnata nella valorizzazione delle abilità artistiche delle persone autistiche, si distingue per i suoi progetti innovativi, che dimostrano come l’arte possa essere uno strumento potente di espressione e inclusione. La collaborazione con Banca Akros e la Stramilano rappresenta un’importante opportunità per dare visibilità al talento dei suoi giovani artisti.