Tra rilievi e cani antidroga, a lezione di legalità

Hanno provato a fare i rilievi come la Scientifica, sono saliti sulle gazzelle in sirena, hanno visto all’opera i cani anti-droga e molto altro. Una full-immersion nel mondo dell’Arma, quella che hanno potuto fare i piccoli cesanesi in occasione della Giornata nazionale per la legalità.

I carabinieri del Comando provinciale di Monza, infatti, hanno aderito e partecipato all’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Cesano Maderno che, negli spazi aperti del Palazzo Arese Borromeo e del suo splendido parco, ha organizzato una giornata dedicata alle forze dell’ordine ed alla sicurezza. Un vero e proprio momento di festa, a cui hanno partecipato anche la Questura di Monza, la Guardia di finanza di Seveso, i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale di Cesano Maderno, la Croce Bianca e la Protezione Civile di Cesano Maderno: l’evento è stato dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, entusiasti di poter toccare e salire sui mezzi di emergenza che solitamente vedono solo sfrecciare sulla strada, per avvicinarli al lavoro svolto dagli uomini e donne in uniforme e poterli cosi sensibilizzare ai temi della legalità.

Per l’occasione, la Tenenza locale dei carabinieri, oltre ad alcuni veicoli storici messi a disposizione dal Gruppo automoto storiche dell’Arma Pastrengo di Cantù, ha schierato una delle potenti Giulia Alfa Romeo Turbo di recente assegnazione ai nuclei radiomobili e due veloci motociclette Ducati Multistrada 1200 S. Nello stand dei carabinieri, allestito anche con la partecipazione di personale della locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, i piccoli hanno ricevuto dei gadget dell’Arma e sono stati intrattenuti con interessanti attività tecniche da personale della Sezione Rilievi Scientifici.

Infine, a impreziosire ulteriormente la già emozionante giornata, ci hanno pensato i carabinieri a quattro zampe Kevin e Quera, del Nucleo Cinofili di Casatenovo, che hanno divertito i bambini esibendosi nelle loro specifiche attività di cani antidroga e di polizia.

Alessandro Crisafulli