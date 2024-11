Tra magia e divertimento. L’arruolamento dei folletti e il domatore delle bolle

L’incanto delle bolle di sapone, tra giocoleria, musica e cabaret. Una ciurma di scatenati percussionisti, le risate della comicità, la magia, il kamishibai, le gag esilaranti dei mimi, un supereroe molto particolare e il fascino del circo, le acrobazie e le storie. Quindici appuntamenti, fino all’inizio di gennaio, con le mille diverse facce del teatro e dell’arte di strada. È quanto proporrà da oggi a Seregno la rassegna “Xmas Theatre“, che trasformerà piazza Risorgimento in un teatro-tenda ricco di spettacoli. Il sipario sull’iniziativa, curata dagli attori Superzero e Pistillo e organizzata dalla rete di imprese ViviSeregno insieme a Confcommercio e al Comune, si alzerà oggi alle 10 con il laboratorio “Arruolamento Folletti!“ e poi, sul fronte spettacoli, alle 16 con lo show di Billy Bolla, un’esperienza che fonde magia, risate, momenti di cabaret, musica e soprattutto bolle di sapone soprendenti. Domani alla stessa ora saranno di scena i Percussionisti Anonimi, un gruppo di musicisti decisamente fuori dagli schemi con i loro intrecci di ritmi travolgenti: nelle loro esibizioni uniscono energia, creatività e una verve trascinante. Il programma proseguirà poi sabato 7 dicembre: alle 10 il laboratorio “Natale in Musica - D’accordo“, alle 16 lo spettacolo di “Superzero & Pistillo“, un’esplosione di risate fatta di musica e comicità. Domenica stesso schema: laboratorio al mattino e al pomeriggio le magie strabilianti e sorprendenti di Magico Camillo.

A metà mese, sabato 14, alle 10 i truccabimbi, alle 16 esibizione del Mago Andrea con il suo sogno di diventare un vero mago, in un viaggio tra incantesimi e risate, mentre domenica 15 il pomeriggio sarà tutto per la comicità geniale di Andrea Viganò alias Pistillo, fra gag emozionanti che faranno ridere di cuore. Il 21 laboratorio di kamishibai “Intorno all’albero“ e la mimica di Nicola Virdis, tra situazioni surreali e gag esilaranti; il 22 lo show di Superzero, il 28 le storie divertenti di Enzo Polidoro, il 29 le acrobazie del Circo Cussadiè che ha una tradizione di 4 generazioni di circensi. Tra gli altri eventi in calendario, il 31 dicembre un “Capodanno dei bambini con Superzero e Pistillo“, il 4 gennaio i numeri circensi di Mr Bang, il 5 uno spettacolo di burattini. L’ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli, ma è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.seregnostore.it.