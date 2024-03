Tra lucciole, ville e pipistrelli

Escursioni guidate alla scoperta di boschi, laghi, grotte e antiche chiese. E poi ville storiche, vecchi borghi, fornaci d’un tempo, dighe, ferrovie, lucciole, pipistrelli e rapaci notturni. Più di 30 appuntamenti per conoscere le meraviglie del Parco della Valle del Lambro.

Sono le opportunità offerte dalla rassegna “Dentro il Parco“, organizzata dal Parco Valle Lambro e dalle sue guardie ecologiche volontarie. Si potrà scegliere tra passeggiate nella natura, camminate culturali e uscite sui laghi. Domani alle 9 ci si avvicinerà a fiori e piante con l’escursione dedicata a “Fiori di primavera nella valle dei Rio Pegorino“, in cui si potrà ammirare anche il rudere di Cascina Pegurinash. Alla stessa ora per il ciclo “Le stagioni nel parco“ ci sarà l’uscita “Primavera - In giro per Veduggio“. Venerdì 5 aprile a Triuggio alle 21 si andrà invece “Ascoltando i rapaci notturni“, con replica venerdì 26. Domenica 7 “In bici nel Parco di Monza“, dove venerdì 12 e venerdì 10 maggio si andrà in cerca degli animali notturni. Domenica 14 ci si sposterà sul lago di Alserio e il bosco della Buerga. E poi serate alla ricerca delle lucciole, al Parco di Monza venerdì 17, sabato 18 e venerdì 24 maggio, e poi a Triuggio il 31 maggio, l’1 e il 7 giugno. Domenica 2 giugno visita alla Basilica e al battistero di Agliate e alle Grotte di Realdino, domenica 9 al complesso storico Borromeo d’Adda ad Arcore, con l’antica villa e il grande parco. Sabato 22 giugno esplorazione di ville e campi a Triuggio, il 20 luglio “Capriano di Briosco: un paese e i suoi sentieri“. A settembre si potranno conoscere gli stagni e la diga di Inverigo e la Fornace Artistica Riva, a ottobre la vecchia ferrovia di Veduggio. Già oggi, infine, all’Oasi di Baggero partiranno le osservazioni astronomiche guidate con “Il cielo del Parco“. Info 0362. 970961.

Fabio Luongo