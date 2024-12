Tra il Festivalbar e i cinepanettoni

Una serata in cui scaternarsi con i dj-set dedicati alle canzoni più famose e amate degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Un vero e proprio tuffo all’indietro in quel decennio, accompagnati nel viaggio nella memoria da un allestimento a tema e da videoproiezioni. È l’evento “Party ‘90 Capodanno“, che animerà martedì, per festeggiare San Silvestro, il Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte alle 23 e darà vita a una festa lunga quanto “la notte più lunga dell’anno“, fino alle cinque del mattino.

Saranno sei ore di musica con dj-set che daranno fondo a tutte le hit dance, pop e rock dal 1990 al 2005, oltre alle sigle dei cartoon più famosi di quell’epoca, tra tormentoni e atmosfere in bilico tra Festivalbar e cinepanettoni. Tutto il locale seregnese sarà allestito a tema e ci sarà un videoshow di proiezioni che mixerà immagini, musica e ricordi, celebrando gli anni che hanno reso famosi le Spice Girls e serie tv come Dawson’s Creek. Ingresso 15 euro oltre a diritti di prevendita e con tessera Arci, con una consumazione inclusa.

F.L.