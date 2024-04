Tra fede e giustizia. La commedia delle riflessioni

Un brigadiere, un femminiello e una donna appena arrestata per omicidio, costretti in una cantina come improvvisato rifugio antiaereo nella Napoli del 1943, sotto i bombardamenti. È la commedia “Mettici la mano“, ideata dallo scrittore e giallista Maurizio de Giovanni, il padre del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Verrà portata in scena domani alle 21 sul palco del cineteatro Nuovo di via San Gregorio ad Arcore, interpretata da Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra (nella foto). Protagonisti dello spettacolo saranno due personaggi tratti dai romanzi incentrati sulla figura del commissario Ricciardi, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, al centro di un dialogo serrato insieme alla donna arrestata, tra riflessioni sulla fede e la giustizia, il dolore e la speranza. Biglietti da 20 a 30 euro.