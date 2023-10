"Tra carta, ardesia e poesia: la mostra di Xunmu Wu a Desio"

Dipinti su tela, su ardesia e “ink painting on paper“, ossia lavori realizzati con pittura a inchiostro su carta. Un percorso composto da più di 40 opere, alcune proposte per la prima volta in assoluto al pubblico italiano, per avvicinare uno dei maggiori artisti del Novecento cinese. È il viaggio allestito nelle sale del Museo Scalvini, in Villa Tittoni, grazie alla mostra dal titolo “Starry sky of shepherds“, una personale dell’artista Xunmu Wu curata dal direttore del museo desiano, Cristiano Plicato. L’esposizione è stata inaugurata ieri sera e fino a domenica 22 consentirà di immergersi nel mondo di questo autore dallo stile inconfondibile e originale, che indaga nei suoi dipinti i misteri e la bellezza dell’universo assieme ai sentimenti mossi dalla natura: lo fa con un uso poetico del colore, mescolando nelle opere simboli astratti ed elementi concreti, utilizzando anche alcune concezioni tradizionali della pittura cinese, che vengono intrecciate con quelle dell’arte occidentale. Xunmu Wu, originario di Shanghai, ha già esposto in prestigiose sedi europee, come l’Istituto italiano di cultura di Bruxelles. Ha vissuto per 17 anni nel deserto del Gobi e nell’entroterra dei monti Tianshan, un’esperienza di convivenza con la natura che ha segnato profondamente la sua arte. Visite, con ingresso libero, dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

