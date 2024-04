Tra cani, mici e solidarietà. Bolidi americani carichi di pappe per sfamare gli “orfani“ del rifugio

Le pappe sono arrivate a bordo di macchine da sogno. Fuoristrada a stelle e strisce pieni di sacchi di crocchette, ma non solo, da destinare ai cani e ai gatti accolti nei canili. E anche quest’anno come “magazzino“ è stato scelto il canile dell’Enpa di Monza. Una mattinata di festa e rombi di motori quella organizzata al rifugio di via San Damiano. I soci della CNO (Chevrolet North Owners) American Motors Italy hanno regalato non solo tantissime confezioni di pappe, riempiendo rapidamente il magazzino dell’Enpa, ma hanno anche regalato l’emozione di ammirare auto e moto americane che naturalmente non si vedono in giro per le strade della Brianza. L’evento è stato anche l’occasione per visitare il canile dell’Enpa, capire come è organizzato, che cosa serve, scoprire che non sono accolti solo cani e gatti, ma che qui hanno trovato casa anche altri tipi di animali (tartarughe, pecore, pony, furetti, uccelli, nelle ultime settimane persino una decina di topolini domestici) che come spesso accade sono stati accolti nelle case con troppa facilità e superficialità e poi ceduti. Al momento sono tanti i box pieni: accanto ai cani accalappiati e molte volte senza microchip (rendendo così impossibile poter risalire al proprietario), ci sono sempre più persone che decidono di cedere il proprio amico a 4 zampe. Così mentre un tempo si trovavano in canile soprattutto cani adulti o di difficile gestione, adesso sono in aumento anche cuccioli o cani giovani, senza particolari problematiche comportamentali, ma che richiedono tempo e attenzioni.