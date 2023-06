Torneo di calcio all'insegna dell'amicizia, Betlemme incontra la Brianza

Da Betlemme alla Brianza per giocare a calcio all‘insegna dell‘amicizia. È lo spirito del torneo organizzato dalle associazioni Branco Onlus, Una voce nel silenzio, Campus Diomira e Oasi di pace da venerdì fino a oggi.

Il torneo ha portato in Brianza 34 giovani giocatori di 10 e 11 anni della Football Academy di Betlemme, per il campus internazionale a cui partecipano la Dominante di Monza e Ac Casati di Arcore. Un’esperienza di amicizia e condivisione per i ragazzi ospiti di alcune famiglie di Seregno e in un centro privato ad Arcore.

Le partite si sono svolte nei giorni scorsi al campo sportivo de La Dominante e presso In sport, a Seregno. "Dal 2016 collaboriamo con la Football Academy di Betlemme e Diomira Campus – ricorda Alessandro Piazza, vicepresidente di Branco Onlus, insieme a Stefano Pavesi, presidente onorario di Una voce nel silenzio – nel 2017 abbiamo attivato una raccolta fondi per dotare di illuminazione il campo di calcio di Beit Jala, dovve giocano i bambini di Betlemme. Quest’anno abbiamo colto l’occasione di collaborare, visto il gemellaggio tra Arcore e Betlemme. Il progetto è nato dalla voglia di aiutare concretamente una comunità cristiana nella terra natia di questa religione. Nel tentativo di mettere in pratica questo intento, si sono trovati obiettivi comuni con l’associazione Oasi di Pace, operante in Palestina a fianco di Children without borders e Football Academy, entrambe presiedute da Padre Ibrahim Faltas e impegnate nel sociale attraverso lo sport, con una maggiore attenzione nei riguardi di infanzia e adolescenza".

I bambini hanno visitato Monza, il Parco, l’autodromo e lo stadio di San Siro.

C.B.