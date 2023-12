Tornano le Note di solidarietà per aiutare i ragazzi di In-Presa

Si rinnova l’appuntamento con il tradizionale concerto di Natale nel Duomo di Monza “Note di solidarietà“ che la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza offrirà alla città. La serata da segnare in calendario è quella di martedì prossimo. L’Orchestra sinfonica giovanile di Milano, diretta dal maestro Ruben Jais, affronterà un programma di rilievo: la Quinta Sinfonia di Beethoven, l’Ouverture del Coriolano e poi le orchestrazioni di Johann Sebastian Bach realizzate da Gustav Mahler. Sarà una serata di grande suggestione, con finalità benefica a sostegno di un progetto sociale: quest’anno le donazioni raccolte saranno devolute alla cooperativa sociale In-Presa. Attiva a Carate Brianza da oltre vent’anni e, più di recente, anche a Giussano, In-Presa promuove attività di formazione professionale, inserimento lavorativo, orientamento, sostegno scolastico e iniziative di aggregazione per giovani in età di obbligo formativo. Con le “Note di solidarietà“, giovani talenti della musica avranno la possibilità di esibirsi in un importante concerto benefico.

"Se il welfare e il benessere della nostra comunità crescono – ha dichiarato il presidente della Fondazione Monza e Brianza, Giuseppe Fontana – è grazie all’impegno di ogni realtà di terzo settore, dei volontari e dei donatori. La Fondazione ringrazia ognuno attraverso le note di questo concerto". I posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria su eventbrite.it. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Monza e il sostegno di Assolombarda, Banco di Desio e della Brianza, Gruppo Fontana e Fidim.

C.B.