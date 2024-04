Torna nel Parco la passeggiata assieme all’Enpa

Mancano ancora un po’ di settimane ma è meglio segnarsi subito la data sul calendario: il 19 maggio a Monza torna “4 passi a 4 zampe“ la camminata benefica organizzata dall’Enpa all’interno del Parco di Monza. L’evento quest’anno ha raggiunto il traguardo della 30esima edizione, con il primato di essersi svolto (anche se solo a distanza) durante la pandemia. Il format e il programma sono sempre gli stessi: una passeggiata al Parco con il proprio amico a 4 zampe, naturalmente tenuto al guinzaglio e non dimenticandosi la ciotola per l’acqua. Il ritrovo e le iscrizioni (10 euro che serviranno a sostenere le attività dell’Enpa) alle 14.30 a Porta Vedano; partenza alle 15.30 scortati dai carabinieri a cavallo, e arrivo verso le 16.30 in Cascina San Fedele dove ci sarà un punto ristoro per i cani e per i proprietari.