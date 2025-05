Torna il “Bioblitz”. Iniziative green al Parco Valle Lambro

A Triuggio tutti al “BioBlitz 2025”. Dal 16 al 18 maggio torna la grande maratona naturalistica di Lombardia, con tante iniziative per contribuire alla ricerca scientifica. Il Parco regionale della Valle del Lambro propone diverse appuntamenti. Per l’edizione 2025, la scelta ricade sul censimento delle farfalle, avviato con la scorsa edizione, in collaborazione con l’Università di Torino. I partecipanti potranno fotografare gli esemplari e condividerne le immagini sulla piattaforma iNaturalist.org, la banca mondiale della biodiversità. Nella Valle del Lambro si potrà andare alla scoperta non solo delle farfalle, ma anche di lucciole, piante e anfibi.

Son.Ron.