Thailandia, Pecco e la calma dei forti. Ma Martin ora prova a riaprire tutto

Vietato rilassarsi. In Thailandia si riaccende il duello per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Tra il campione del mondo e lo spagnolo della Ducati Pramac ci sono solo 27 punti: "Troppo pochi per abbassare la guardia", confessa Pecco. Anche se "mi sento più forte dell’anno scorso". In ogni caso "devo restare calmo e rilassato da qui a Valencia, anche se sono consapevole che il titolo potrebbe arrivare anche prima. Dovrò comunque spingere, senza pensare troppo al campionato - la strategia di Bagnaia –, alla classifica inizieremo a pensare dopo la gara del Qatar", quando mancherà soltanto l’ultimo Gp a Valencia. Il circuito di Chang calza perfettamente alla Ducati ed è "difficile fare previsioni, di sicuro la cosa importante è non passare dal Q1".

Per confermarsi campione Bagnaia dovrà tenere a bada Martin, reduce da "settimane difficili e anche un po’ dolorose, tra la caduta in Indonesia e la scelta sbagliata delle gomme in Australia". Ma "la velocità, questo mi tiene vivo e tutto può ancora cambiare", la speranza di Jorge. Non cambia la sua mentalità: "Andare sempre all’attacco per vincere entrambe le gare questo weekend. Non voglio più rischiare in modo eccessivo, neanche con le gomme". Fra i due litiganti, potrebbe comunque inserirsi ancora una terza Ducati, quella di Marco Bezzecchi. Anche se la forma non è al top: "Ho tolto i punti alla spalla operata, mi sento meglio".

