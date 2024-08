Tetti moderni e più ecologici alle case comunali di via Vespucci

Tra poco tempo, i quattro condomini comunali di via Vespucci 8 con coperture ancora obsolete avranno finalmente nuovi tetti. Il progetto di riqualificazione, approvato già a dicembre, è arrivato finalmente ad aggiudicazione, e permetterà ora anche alle palazzine H, I, L e M di avere una nuova copertura analoga a quella già utilizzata negli altri 8 stabili dell’area residenziale comunale (che in tutto conta 141 appartamenti), a pochi passi dalla parte finale di viale Libertà. I tetti delle quattro mancanti palazzine di residenza pubblica verranno bonificati e ristrutturati, con l’attuale copertura che sarà sostituita da pannelli in alluminio coibentati. Gli interventi avranno valore complessivo di quasi 300 mila euro, per una durata dei lavori di circa 45 giorni per ogni singola palazzina, impegnando quindi la ditta vincitrice per 180 giorni.

Il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio manutenzione edilizia residenziale pubblica prevede il trattamento inertizzante e la rimozione delle lastre di eternit attualmente presenti, la sostituzione dell’orditura in legno e delle grondaie, la posa di nuovi pannelli coibentati in lamiera d’alluminio zincata e preverniciata di colore bianco ghiaccio e l’installazione di scale con botola per gli accessi ai sottotetti. Verranno anche ricostruite le antenne per l’impianto tv centralizzato e demolite le canne fumarie non più utilizzate, originariamente pensate per l’utilizzo di stufe a gas. "Questi lavori - spiega l’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli - permettono di offrire ai residenti una migliore qualità dell’abitare e di salvaguardare l’ambiente, rimuovendo le vecchie coperture e sostituendole con nuovi pannelli sicuri, più efficienti e al passo coi tempi".

A.S.