Terzo turno fino all’una di notte, l’occhio degli agenti sulla movida

Pronto intervento e pattuglie a piedi, la polizia locale farà gli straordinari per tenere d’occhio la movida e accertarsi che non esca dalle righe. Terzo turno di fatto fino all’una di notte - dalle 19.30 di oggi - per gli uomini del comandante Vittorio De Biasi, concentrato soprattutto nel weekend "per una città viva ma corretta". È questa la filosofia tradotta dall’anno scorso in un protocollo d’intesa che il Comune ha firmato con la prefettura e Confcommercio per non tarpare le ali a nessuno e allo stesso tempo per non ledere il diritto al riposo di tante famiglie. "Con questi impegni manteniamo fede all’accordo nei mesi in cui si esce di più, da giugno a ottobre - dice il sindaco Francesco Cereda - . L’obiettivo è garantire sicurezza, decoro e tutela a tutti. L’ampliamento dei servizi del corpo corrisponde proprio a una logica di presidio del territorio, ci riusciamo perché il personale si è messo a disposizione". La presenza della polizia locale che già vede impegnati gli agenti sette giorni su sette potrà così contare su altre 240 ore per un investimento di 7mila 800 euro. Il Comune promette "più controlli e un impegno accurato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e disturbo delle quiete". I ghisa non organizzeranno solo posti di blocco stradali, ma si dedicheranno soprattutto a prevenire problemi nei punti caldi. Buon parte dell’attività sarà riservata alle verifiche nei locali, "sia per garantire la tutela dei consumatori, sia la buona convivenza con gli abitanti dei quartieri che li ospitano". Un’azione su più fronti che ha l’ambizione di cancellare episodi spiacevoli e di salvaguardare il valore economico e sociale del divertimento notturno "senza che la città diventi un porto franco dove può succedere di tutto". La presenza dei vigili sarà un deterrente. Nessun cambiamento sul fronte tecnico, la centrale operativa potrà essere contattata sempre al numero verde 800.348.348.

Barbara Calderola