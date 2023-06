Terrore al supermercato Finge di avere una pistola

Momenti di terrore, mercoledì pomeriggio, in un supermercato di Seregno, dove un uomo, minacciando di avere una pistola, è andato in escandescenza e ha iniziato a inveire e aggredire i presenti. Per fortuna, senza conseguenze serie, grazie anche al pronto intervento dei carabinieri. Protagonista un 54enne, con problemi psichici. Nel pomeriggio, nell’allontanarsi dopo un colloquio con i servizi sociali, ha minacciato che si sarebbe recato al supermercato Esselunga con una pistola "perché devo risolvere una questione con qualcuno". Immediatamente allertati, i carabinieri si sono portati al supermercato dove nel frattempo era arrivato l’uomo che, in forte stato di agitazione, aveva cominciato ad aggredire clienti e dipendenti. Alla vista dei militari, il 54enne ha cominciato a prendersela anche con loro, rifiutandosi di farsi identificare. I carabinieri hanno tentato prima di calmarlo e poi, una volta avvicinatisi all’uomo, dato che continuava a porsi con atteggiamento aggressivo, non lesinando anche spintoni per cercare di farsi strada e guadagnare l’uscita, lo hanno bloccato e perquisito. Hanno così appurato che non aveva con sé alcuna arma. Visto che non si calmava in alcun modo, è stato chiesto aiuto al 118: l’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Desio, dove è stato ricoverato. Per fermarlo, i militari hanno riportato lievi escoriazioni.

Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine, sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il mattino successivo si è presentato in comune, dove ha nuovamente dato in escandescenza. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio

Ale.Cri.