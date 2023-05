Terminati i lavori alla sala d’attesa della stazione

Completati i lavori nella sala d’attesa della stazione di Varedo sulla linea Seveso-Asso di Ferrovienord. Lo spazio, chiuso lo scorso 20 marzo per l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione, è stato riaperto parzialmente al pubblico da qualche giorno e ora si presenta totalmente rinnovato nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione, arredato con la nuova panchina. La facciata della stazione è stata ristrutturata e ridipinta secondo le nuove linee guida, approvate da Regione Lombardia. Sono stati inoltre sostituiti gli arredi esterni (panchine, cestini e bacheche) e la segnaletica. Da lunedì invece sono iniziati i lavori di ristrutturazione del sottopasso che resterà chiuso fino al 22 maggio. Durante la chiusura, l’accesso ai binari per gli utenti verrà garantito dal sovrappasso. I lavori al sottopasso proseguiranno anche dopo la riapertura per concludersi entro fine giugno. L’intervento di riqualificazione fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, il 25% di tutta la rete di Ferrovienord.

I lavori di manutenzione straordinaria, in parte già avviati, sono finanziati dalla Regione con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024. "Grazie ai lavori offriamo ai nostri utenti stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate - commenta Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord -. Con questi interventi vogliamo rispondere positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini". Veronica Todaro