Telecamere ai semafori sulla Comasina: ecco dove arriva il T-Red. “Abbiamo deciso dopo 5 morti”

Verano Brianza – Tra 15 giorni arriva il nuovo T-Red, sarà posizionato all’incrocio tra le vie Pola e Comasina. La decisione è avvenuta dopo che negli anni ben cinque persone sono morte per un incidente sulla via Comasina, al confine con Giussano. L’ultimo incidente mortale in via Comasina, in ordine cronologico, risale a domenica 3 novembre 2023, quando Agostino Gualdi stava camminando con il suo cane ed è stato travolto da un auto pirata. Dopo sette giorni in ospedale, ha perso la vita e non è mai stato trovato chi lo ha ucciso.

La Giunta Consonni ha approvato l’installazione del sistema sul semaforo, al confine con Paina di Giussano. Il sistema T-Red segnala e produce una multa ogni volta che un mezzo oltrepassa il semaforo rosso. Il Codice della Strada stabilisce che passare con la lanterna rossa causa la sanzione di 41 euro e la detrazione di due punti della patente. L’infrazione può essere rilevata con strumenti elettronici e automatici, anche senza la presenza delle Forze dell’Ordine.

Spiega il sindaco: “L’obiettivo è cercare di mettere un freno a chi oggi pensa di vivere nel Far West dove ognuno fa quello che vuole, quel tratto di strada ha già visto troppi morti, Agostino Gualdi 65 anni e Sofia Berto 25 anni sono solo gli ultimi 2 in ordine di tempo. È uno strumento che i cittadini devono temere? Solo se passano con il rosso. La speranza? Che non dia nessuna multa questo significa che avrebbe fatto già il 70% del suo lavoro ovvero da deterrente. Via Comasina è per metà di Verano e l’altra di Giussano. Infatti, il Comune di Giussano da anni ha già collocato un T-Red proprio all’altezza dell’Esselunga di Paina. Noi, vista la velocità con la quale arrivano le auto e dopo troppi incidenti, di cui cinque mortali, lo abbiamo considerato un dovere”. Oltre Agostino Gualdi, tutti i veranesi ricordano Sofia Berto, 25 anni e casa a Verano Brianza. la giovane vittima del drammatico incidente avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di mercoledì 3 giugno del 2020. La ragazza era stata mentre attraversava da un automobilista ubriaco.