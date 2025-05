Tavolo Giovani: un ponte con le istituzioni

Un ponte tra i giovani e le istituzioni per promuovere attività, progetti e stimolare la cittadinanza attiva, anche ricordando le linee guida dell’arcivescovo Mario Delpini. Così il Comune di Villasanta ha dato vita al Tavolo Giovani. Come spiega l’assessora all’Istruzione Lara Galimberti, il Tavolo Giovani è dedicato ai cittadini tra i 16 e i 29 anni, rappresentanti di associazioni ed enti del Terzo settore, come assemblea ampia poi suddivisa in sottogruppi tematici e per età. Verrà presentato nelle prossime settimane e pubblicato l’avviso di partecipazione in autunno, con la ripresa delle scuole e delle attività sportive. All’interno verrà individuato un gruppo di coordinamento, composto da 7 membri, a cui si aggiungerà l’assessore, senza diritto di voto ma come interlocutore, a cui i ragazzi rivolgeranno bisogni e progetti in ambito sociale, educativo e sportivo.

"La speranza - dice l’assessora - è che emergano indirizzi anche per gli altri assessorati. Si potranno invitare esperti per conferenze e consulti sulle tematiche emergenti". Al tavolo ampio possono partecipare tutti i ragazzi interessati, mentre verranno eletti al coordinamento ristretto solo coloro che non svolgono ruoli dirigenziali in partiti politici. "Il tema - sottolinea il sindaco Lorenzo Galli - è l’ascolto dei giovani per non avviare progetti calati dall’alto". Un tavolo simile verrà istituito anche per il commercio: comprenderà esponenti dell’artigianato, micro e piccola/media impresa. I tavoli, come sottolinea l’assessore al Commercio Valeria Bassani (foto), sono organi propositivi e consultivi dell’amministrazione per i quali verranno redatti regolamenti, che offriranno la legittimazione giuridica per accedere a bandi, formulare progetti e stanziare risorse.

C.B.