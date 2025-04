Targa al cimitero per i quattro militari uccisi

Non venivano commemorati più da tempo, ma l’Anpi di Monza non ha perso la memoria e ha riportato alla luce la loro testimonianza di coraggio e di libertà. Al Campo dei Partigiani del cimitero urbano di Monza è stata apposta una targa provvisoria dedicata a 4 militari uccisi dai nazifascisti il 9 aprile 1944, per aver intonato “Bandiera rossa“. La richiesta dell’associazione partigiana al Comune è quella di affiggerla in maniera definitiva, come fu un tempo alla ex caserma IV novembre, prima della sua demolizione, dove i 4 giovani soldati subirono l’esecuzione capitale. Erano ragazzi giovanissimi: i tre bresciani Battista Zambelli (21 anni), Antonio Simoni (22) e Giuseppe Medaglia (21), e il siciliano Salvatore Li Volsi (21), appena arrivato dalla Sicilia.

A.S.