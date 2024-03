Tanti progetti per la crescita delle nuove generazioni Fondazione della Comunità di Monza stanzia 645mila euro

Ben 645mila euro per il sostegno di progetti sociali e culturali: la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus ha definito le prime linee di finanziamento per sostenere enti e associazioni che propongano progetti di utilità sociale, per sostenere il terzo settore e le attività per i giovani. Si tratta di 7 linee di finanziamento, le cui risorse sono messe a disposizione da Fondazione Cariplo (e da Fondazione Lambriana per il bando “Educare con gli oratori”). Youth bank “L’Arco ai giovani”, con scadenza 19 aprile, offre un contributo massimo di 12mila euro, per tre ambiti: la sensibilizzazione sulla tutela e sulla salvaguardia dell’ambiente, la promozione di attività di aggregazione e di occasioni di incontro per i più giovani, il supporto a percorsi di crescita. Sono 35mila gli euro complessivamente a disposizione. "Si tiene alta l’attenzione nei confronti di ragazzi e adolescenti - spiega il presidente della Fondazione Giuseppe Fontana (foto) - a cui, a causa della complessità dell’attuale periodo storico, si vogliono offrire opportunità di crescita". Educare con gli oratori, scadenza 6 maggio, offre un contributo massimo di 7mila euro (stanziamento complessivo 60mila) in partnership con Fondazione Lambriana. Sostiene attività socio-educative negli oratori, per creare legami costruttivi nell’ottica di un’inclusione sempre più capillare di minori e persone fragili. Welfare di comunità, scadenza 15 maggio, offre 12mila euro per favorire coesione sociale e innovazione dei sistemi di welfare territoriale supportando le organizzazioni nel fornire risposte a persone fragili e vulnerabili. Luoghi di comunità (scadenza 31 maggio), contributo massimo 7mila euro (50mila complessivi) per promuovere la coesione sociale e la rigenerazione urbana. Giovani generazioni scade il 6 maggio, (contributo massimo 12mila euro) per complessivi 150mila euro. Il bando sostiene iniziative per sviluppare la socialità, promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva, favorire il benessere psicologico, offrire un supporto al contrasto alla dispersione scolastica. Doppio bando “Cultura per tutti”; scadenza il 6 maggio 2024 contributo massimo 6mila euro (totale 160mila), per valorizzare luoghi di comunità e beni di interesse storico e artistico.

Cristina Bertolini