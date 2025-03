Tanti politici alla mostra per Berlinguer

È stata inaugurata domenica scorsa e resterà aperta ancora da oggi a domenica la mostra su Enrico Berlinguer allestita a Cogliate dal Circolo Pd Alte Groane. Sono esposte fotografie, documenti, registrazioni audio e video che raccontano il percorso politico dello storico segretario del Pci morto nel 1984. "Siamo molto soddisfatti per l’enorme partecipazione di pubblico e per l’importanza e la qualità degli interventi che ci hanno permesso di fare un’interessante e non banale riflessione sull’impegno politico, partendo dalla storia e dall’esempio di Enrico Berlinguer, per ragionare sull’oggi e sulle sfide attuali del nostro mondo, per tornare a costruire un’idea politica che sia anche un’idea di popolo ed elaborare un nuovo pensiero per una società diversa" commenta Davide Casata, organizzatore dell’evento e segretario del Pd delle Alte Groane. Al Circolo dell’Agnello di Cogliate, in via 25 aprile, sede della mostra, sono intervenuti diversi ospiti per portare la propria testimonianza. Erano presenti Miriam Cominelli, consigliera regionale del Pd in Lombardia, già parlamentare e assessore di Brescia, Roberto Scanagatti, ex sindaco di Monza e presidente di Anci Lombardia e Roberto Rampi, ex parlamentare, rappresentante italiano all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e oggi responsabile Cultura del Pd in Lombardia. Insieme a loro, a portare la sua toccante e appassionata testimonianza, Renato Colombo componente del direttivo del Circolo Pd Alte Groane, ex sindaco di Lazzate e storico militante del Pci. La mostra sarà visitabile, sempre con ingresso gratuito, oggi e domani dalle 20.30 alle 22 e poi sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Ga.Bass.