Taglio del nastro. Apre lo sportello delle cooperative

Per i cittadini che hanno difficoltà a trovare casa c’è una possibilità in più. Ieri è stato inaugurato lo Sportello Habitat Brianza del Consorzio cooperative lavoratori in piazza Garibaldi 1 (a due passi dal tribunale), all’interno dei nuovi uffici Acli, alla presenza del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dell’arciprete monsignor Maurizio Mosconi.

Lo sportello nasce con l’intento di mappare le esigenze e le necessità abitative dei cittadini brianzoli e per diventare l’incubatore di nuove iniziative di edilizia cooperativa, un’occasione concreta per trovare immobili più abbordabili dal punto di vista economico.

Praticamente un modo diverso per trovare casa a Monza e Brianza e di considerare l’abitare. Il primo obiettivo di Habitat Brianza è realizzare case su misura dei soci e delle socie, rispondendo anche a chi ha difficoltà di accesso al mercato immobiliare tradizionale attraverso servizi di prossimità. Verranno inoltre promosse attività di ricerca sul territorio, per aiutare a comprendere il proprio bisogno di casa abbordabile per le zone della provincia, non solo a partire da dati statistici ma anche dai desideri e dalle aspettative dei singoli cittadini. In Brianza Ccl (che è presente sul territorio da 50 anni) ha attivato diversi progetti abitativi, tra cui uno in dirittura di arrivo: il complesso residenziale in via della Birona che prevede 28 nuovi alloggi nel quartiere Cazzaniga, a poca distanza dal Parco e dalla Villa Reale. Proprio in questi giorni sono in corso le preconsegne degli alloggi ed entro la fine del 2024 verranno completate le consegne definitive.

"Nei nostri 50 anni di attività abbiamo sostenuto 74 interventi abitativi che hanno dato una risposta alla domanda di casa ad oltre 1800 famiglie in 28 città della Provincia di Monza e Brianza", commenta Claudio Palmerini, direttore generale di Ccl. "Ci siamo resi conto di come il bisogno abitativo non sia circoscritto solo alla città di Milano, ma debba essere supportato anche al di fuori della metropoli – prosegue Palmerini –. C’è un’evidente spinta verso l’esterno, verso tutto il territorio brianzolo, che riguarda non solo la città di Monza. Per questo vogliamo comprendere quali siano i bisogni abitativi primari per poter dare una risposta che sia concreta". Per le prenotazioni allo Sportello Habitat Brianza consultare il sito https://bit.ly/sportelloHABITATBRIANZA.

