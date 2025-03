Si terrà mercoledì alle 12 la cerimonia di svelamento della targa toponomastica a seguito dell’intitolazione del tratto stradale che collega via della Taccona in Monza con via Giovanni XXIII in Muggiò alla memoria di Don Giuseppe Perugia (1917-2010), storico sacerdote che ha operato nel quartiere Taccona per 68 anni. Molto amato dai suoi fedeli, tanti ancora oggi lo ricordano. Il progetto era stato avviato con il Comune di Monza. V.T.