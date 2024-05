Superga fra rock e note d’autore. In nome di Francesco Guccini

Una giornata di musica, tra canzone d’autore e rock, che culminerà in un concerto con i compagni d’avventura di Guccini. Domenica l’area feste del Parco Superga di Muggiò farà da scenario per l’iniziativa “Sunday Music Park - Una domenica al parco“, che dalle 11 del mattino a mezzanotte proporrà musica dal vivo, giochi per i bambini, intrattenimenti e la possibilità di gustare specialità culinarie, divertendosi in compagnia.

Per i più piccoli ci saranno giochi gonfiabili e altre attrazioni, mentre dalle 13.30 si accenderanno gli amplificatori per un lungo live curato dal festival itinerante Brianza Velenosa: per tutto il pomeriggio e fino a sera ci saranno band e cantautori che si alterneranno su due palchi. Cominceranno i Baskoma, gruppo che unisce cantautorato, pop e rock. Alle 15.30 toccherà, sul palco principale, al punk dei Transazione Negata, e a seguire all’alternative-rock degli Atta Bengala. Alle 17 Carrylon, alle 18 la chitarra acustica di Sergio Arturo Calonego, in bilico tra canzone d’autore, jazz, blues e sonorità etniche, e alle 20 il rock d’autore di Cristian D’Oria. La sera, dalle 20.30 in avanti, il palco sarà tutto per I Musici di Francesco Guccini, ovvero la band formata dai musicisti che per anni hanno accompagnato il grande cantautore emiliano nei dischi e nei tour su e giù per lo Stivale, condividendo arte e vita. Il progetto che riunisce Juan Carlos “Flaco“ Biondini a voce e chitarre, Vince Tempera a pianoforte e tastiere, Ellade Bandini alla batteria, Antonio Marangolo a fiati e percussioni e Giacomo Marzi al basso riproporrà le canzoni indimenticabili di Guccini, per dare continuità al suo patrimonio poetico e artistico, così che i brani di uno dei maggiori cantautori italiani continuino a risuonare in piazze e palazzetti d’Italia.

Lo spettacolo sarà un lungo viaggio attraverso i pezzi più belli di Francesco Guccini, riletti con passione e bravura da chi ha calcato con lui i palchi per centinaia e centinaia di sere. Durante il concerto, poi, le canzoni saranno intervallate da ricordi di vita vissuta con il “maestrone“ di Pavana, mentre la serata sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del doppio album intitolato “Ronin“, in cui I Musici hanno alternato pezzi di Guccini riarrangiati e brani inediti. L’ingresso è libero per tutto l’evento.