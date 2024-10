Super Simo, a 10 anni mondiale di kart

Simone Seveso, 10 anni, è Campione del mondo kart, per il circuito monomarca Easykart che lo scorso fine settimana all’autodromo di Franciacorta ha visto l’assegnazione del titolo iridato in gara unica. Simone ha 10 anni, ma guida i kart da quando ne aveva 5. Prima della gara di domenica scorsa, quest’anno aveva già messo in bacheca un secondo posto nazionale e un titolo europeo nella categoria Under 10 dei kart 60 cc.

Domenica ha dovuto confrontarsi con ben 72 piloti provenienti anche da Canada, Venezuela, Portogallo, Ungheria e altri Paesi europei. Il weekend di preparazione alla gara è stato un alternarsi di alti e bassi: Simone ha superato le batterie di qualificazione ottenendo prima il secondo posto poi il 17esimo, dovendo fare i conti anche con un problema meccanico. Nella finale è stato costretto a partire dall’11esima posizione, ma poi è riuscito a recuperare con una cavalcata impressionante fino al terzo posto, perso solo all’ultima curva a causa di una manovra scorretta di un avversario. Sotto la bandiera a scacchi passa con il sesto posto assoluto, primo di categoria Under 10, in una gara in cui le prime 5 posizioni sono tutte racchiuse in un solo secondo. Anche per questo ci sono i reclami ufficiali che portano la direzione di gara ad effettuare una serie di verifiche sui comportamenti in pista: tutti i primi cinque ricevono una penalizzazione di 3 secondi e a quel punto Simone Seveso si trova al primo posto e intasca il suo primo titolo iridato, che è doppio, di categoria (U10) e assoluto di formula, (Easykart 60). "Un risultato strepitoso di cui siamo molto orgogliosi", ha commentato entusiasta papà Roberto. Simone è figlio e nipote d’arte, visto che lo stesso papà Roberto è da anni appassionato pilota di rally e prima di lui nonno Gianpiero fu pilota negli anni ‘80 e ‘90. "Simo ha una passione grandissima, quando si avvicina il fine settimana inizia a caricarsi e non vede l’ora di infilare tuta e casco".

Oggi la sua prima tifosa è mamma Emanuela, che organizza la partenza in camper il giovedì sera o il venerdì per essere pronti sul circuito e vivere il lungo fine settimana di prove e gare. Quest’anno Simone ha partecipato a 3 competizioni. Oltre a quelle monomarca di Easykart, gareggia nel Campionato Svizzero (che si corre metà in Italia e metà in Francia) dove può correre con minori limitazioni e dove tra l’altro ha l’opportunità di confrontarsi con nomi importanti della velocità come Hakkinen, Magnussen, Raikkonen (i figli dei celebri piloti) o il figlio di Toto Wolf (direttore sportivo Mercedes F1). Il 27 ottobre se la vedrà anche con loro per il prestigiosissimo Trofeo delle Industrie a Lonato sul Garda.